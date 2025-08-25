La Casa di Leo accoglie una famiglia da Gaza

Un nuovo progetto di solidarietà a Bergamo. La Casa di Leo accoglie una famiglia proveniente dalla Striscia di Gaza, giunta in Lombardia attraverso il corridoio umanitario che ha portato in Italia sei bambini per ricevere cure mediche specialistiche.

Un papà con due bambini

Per loro l’accoglienza non significa soltanto avere un tetto sopra la testa, ma poter ritrovare pian piano fiducia, sicurezza e il calore di una comunità che si prende cura di loro

Nella Casa sono ospitati il papà con due bambini di 4 e 6 anni, mentre la mamma resta accanto alla bambina più piccola di pochi mesi, ricoverata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII. La permanenza della famiglia si prevede lunga. Questi bambini portano con sé un vissuto segnato dalla vita in un territorio di guerra: fragilità profonde che richiedono attenzioni speciali, gesti delicati e un supporto psicologico costante. Per loro l’accoglienza non significa soltanto avere un tetto sopra la testa, ma poter ritrovare pian piano fiducia, sicurezza e il calore di una comunità che si prende cura di loro.