Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Volontariato / Hinterland
Lunedì 25 Agosto 2025

La Casa di Leo accoglie una famiglia da Gaza

SOLIDARIETÀ. Un tetto sicuro, cure mediche e il calore di una comunità per un papà e i suoi due bimbi giunti in Italia attraverso un corridoio umanitario.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’esterno della Casa di Leo
L’esterno della Casa di Leo

Treviolo

Un nuovo progetto di solidarietà a Bergamo. La Casa di Leo accoglie una famiglia proveniente dalla Striscia di Gaza, giunta in Lombardia attraverso il corridoio umanitario che ha portato in Italia sei bambini per ricevere cure mediche specialistiche.

Un papà con due bambini

Per loro l’accoglienza non significa soltanto avere un tetto sopra la testa, ma poter ritrovare pian piano fiducia, sicurezza e il calore di una comunità che si prende cura di loro

Nella Casa sono ospitati il papà con due bambini di 4 e 6 anni, mentre la mamma resta accanto alla bambina più piccola di pochi mesi, ricoverata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII. La permanenza della famiglia si prevede lunga. Questi bambini portano con sé un vissuto segnato dalla vita in un territorio di guerra: fragilità profonde che richiedono attenzioni speciali, gesti delicati e un supporto psicologico costante. Per loro l’accoglienza non significa soltanto avere un tetto sopra la testa, ma poter ritrovare pian piano fiducia, sicurezza e il calore di una comunità che si prende cura di loro.

La Casa di Leo
La Casa di Leo

«Accogliere non significa solo offrire un alloggio, ma costruire insieme un clima di rispetto, ascolto e umanità - sottolinea la Presidente di Eos Aps La Casa di Leo, Susanna Berlendis in un messaggio inviato ai volontari dell’associazione -. La forza della Casa è far sentire ogni famiglia parte di una comunità che cammina accanto a loro nei momenti più difficili».

Susanna Berlendis
Susanna Berlendis

Situata a pochi passi dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII, La Casa di Leo collabora quotidianamente con l’ospedale per garantire alle famiglie ospitalità gratuita e un supporto umano e psicologico costante nei loro delicati percorsi di cura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviolo
Salute
Giovanni XXIII
Susanna Berlendis