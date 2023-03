Morto in montagna a 22 anni: «In ricordo di Nicola aiutiamo i bambini poveri di Serrinha»

Sono trascorsi due anni dalla tragica scomparsa di Nicola Rebussi, ma il ricordo di amici e parenti è sempre più vivo. Il giovane 22enne di Scanzorosciate, molto conosciuto anche a Grumello del Monte , dove lavorava nel negozio di famiglia «Rebussi Calzature», è mancato il 24 marzo 2021 a causa di un incidente in montagna. Per Nicola sono state organizzate molte iniziative benefiche , sul Pizzo della Presolana è stata aperta una via di arrampicata chiamata «Impronte sopra le nuvole», così come sul Monte Misma è stata posizionata lo scorso anno una targa in suo ricordo.