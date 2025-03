Non più maggio, per Ryanair carte d’imbarco solo digitali da novembre

Ryanair ha confermato che posticiperà il passaggio alle carte d’imbarco completamente digitali all’inizio dell’operativo invernale, previsto per il 3 novembre 2025, e non più a maggio come comunicato in precedenza.

Questo significa che da novembre 2025, i passeggeri Ryanair non dovranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma utilizzeranno invece la carta d’imbarco digitale generata nell’app «myRyanair» durante il check-in. Attualmente, quasi l’80% dei 200 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già carte d’imbarco digitali. Grazie a questa iniziativa per i clienti, Ryanair prevede di eliminare quasi tutte le fee di check-in in aeroporto a partire da novembre 2025, poiché tutti i passeggeri si saranno registrati online o tramite app per generare la loro carta d’imbarco digitale.