Nuovo Centro Servizi aeroportuali, posata la prima pietra - Foto

Il cantiere

Il Centro Servizi Aeroportuali sorgerà su una superficie di 3.600 mq . Nell’ edificio di 6 piani , che avrà una superficie complessiva di 10mila mq, troveranno collocazione una serie di uffici connessi alle attività aeroportuali, sale conferenze e una struttura ricettiva composta da 180 camere , la cui gestione è stata affidata da Sacbo a HNH Hospitality per il brand «Hilton Garden Inn Bergamo Airport».

Un progetto da 30 milioni

«Questa opera rientra nel piano di sviluppo aeroportuale e risponde alle diverse esigenze dei viaggiatori, potenziando il quadro dei servizi a loro destinati e offrendo una serie di soluzioni logistiche comode e di alto livello – ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo –. La nuova struttura si renderà disponibile alla vigilia dell’entrata in funzione del collegamento ferroviario diretto con il nostro aeroporto, contribuendo a creare una nuova dimensione di mobilità e ospitalità e determinando un ulteriore salto di qualità in questa direzione».

«Costruire è come piantare un seme da coltivare»

La pergamena poi depositata nelle fondamenta

(Foto di Bedolis)

Al culmine della cerimonia, il presidente di Sacbo Giovanni Sanga ha depositato all’interno delle fondazioni una pergamena con il seguente messaggio: «Costruire è come piantare un seme da coltivare. Un edificio richiede l’attenzione di un giardiniere e ciò che qui è destinato a sorgere sarà curato in ogni particolare per essere al servizio di chi viaggia e s’incontra».