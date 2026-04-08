Panico in centro a Seriate, furgone sfonda la vetrina di un’agenzia immobiliare: «Danni per decine di migliaia di euro» -Foto

Lo spavento, tra chi ha assistito all’incidente, è stato tanto, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Seriate. Stando alle prime ricostruzioni, erano circa le 14 quando, per cause ancora in fase d’accertamento, il veicolo ha sbandato. L’urto è stato particolarmente violento, tanto da distruggere la vetrina dell’agenzia «Immobilcasa Seriate». Nell’impatto si è visibilmente danneggiata anche la parte anteriore del furgoncino.«Fortunatamente l’ufficio era chiuso, per la pausa pranzo, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi - spiega il titolare dell’agenzia, Luigi Suriano -. I danni riscontrati, da una prima valutazione sommaria, ammontano a decine di migliaia di euro. In attesa della perizia tecnica per una quantificazione precisa, l’attività dovrà rimanere chiusa a tempo indeterminato, poiché il danneggiamento ha interessato l’ingresso principale. Colgo inoltre l’occasione per invitare il Comune di Seriate a intervenire con urgenza per garantire la sicurezza dei pedoni in questo tratto di strada, dove il traffico è intenso, considerando che non si tratta del primo episodio, già segnalato più volte agli organi competenti».