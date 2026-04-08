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Cronaca / Hinterland Mercoledì 08 Aprile 2026

Panico in centro a Seriate, furgone sfonda la vetrina di un’agenzia immobiliare: «Danni per decine di migliaia di euro» -Foto

L’INCIDENTE. In quel momento l’ufficio di «Immobilcasa Seriate» in via Dante era chiuso e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il titolare: «Non è la prima volta, il Comune intervenga con urgenza per garantire la sicurezza dei pedoni in questo tratto di strada».

Davide Amato
Davide Amato Redattore

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Panico in centro a Seriate, furgone sfonda la vetrina di un’agenzia immobiliare: «Danni per decine di migliaia di euro» -Foto
La vetrina dell’agenzia immobiliare danneggiata dal furgone
(Foto di Bedolis)

Seriate

Attimi di apprensione nel centro storico di Seriate, dove nel primo pomeriggio di mercoledì 8 aprile un furgone Pegeout ha sfondato la vetrina di un’agenzia immobiliare lungo la trafficata via Dante Alighieri, nei pressi della chiesa parrocchiale, non lontano dal ponte sul Serio.

Lo spavento, tra chi ha assistito all’incidente, è stato tanto, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Seriate. Stando alle prime ricostruzioni, erano circa le 14 quando, per cause ancora in fase d’accertamento, il veicolo ha sbandato. L’urto è stato particolarmente violento, tanto da distruggere la vetrina dell’agenzia «Immobilcasa Seriate». Nell’impatto si è visibilmente danneggiata anche la parte anteriore del furgoncino.«Fortunatamente l’ufficio era chiuso, per la pausa pranzo, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi - spiega il titolare dell’agenzia, Luigi Suriano -. I danni riscontrati, da una prima valutazione sommaria, ammontano a decine di migliaia di euro. In attesa della perizia tecnica per una quantificazione precisa, l’attività dovrà rimanere chiusa a tempo indeterminato, poiché il danneggiamento ha interessato l’ingresso principale. Colgo inoltre l’occasione per invitare il Comune di Seriate a intervenire con urgenza per garantire la sicurezza dei pedoni in questo tratto di strada, dove il traffico è intenso, considerando che non si tratta del primo episodio, già segnalato più volte agli organi competenti».

Panico in centro a Seriate, furgone sfonda la vetrina di un’agenzia immobiliare: «Danni per decine di migliaia di euro» -Foto
Il furgone che ha sbandato in via Dante Alighieri a Seriate ed è finito contro la vetrina di un’agenzia immobiliare
(Foto di Beppe Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Davide Amato