Pontesecco, si riorganizzano le corsie: raddoppiate verso Bergamo - Foto/video

Continuano i lavori in via Pontesecco, tra Bergamo e Ponteranica, dove Comune di Bergamo, Comune di Ponteranica e Provincia di Bergamo sono al lavoro per realizzare la seconda rotatoria del complesso e delicato intervento pensato per migliorare la viabilità di uno dei nodi storici del traffico cittadino, l’accesso dalla Val Brembana a città e circonvallazione.

Nella serata di lunedì 11 settembre i tecnici della ditta Car.Ba., incaricati dei lavori, sono stati all’opera nell’area per realizzare la rotatoria provvisoria: nelle scorse ore sono proseguiti i lavori di allargamento della carreggiata per poter far posto al rondò, più piccolo del primo realizzato alla confluenza con la circonvallazione e via Pietro Ruggeri da Stabello.

La rotatoria è realizzata al momento con dei jersey di colore bianco e rosso, ma ha già consentito lo spegnimento del semaforo all’incrocio con via Maresana.

L’allargamento della strada ha comportato un lavoro lungo e impegnativo, vista la complessità dell’intervento sotterraneo, al di sotto della sede stradale. Criticità – come lo spostamento di un importante metanodotto - che sono state risolte, comportando un lieve allungamento dei tempi del cantiere. Per questo motivo si è potuto posare la rotatoria solo alla vigilia dell’apertura delle scuole. Nella giornata di martedì 12 settembre, le auto in transito non hanno dovuto più fermarsi al semaforo tra i due Comuni. Ci sono ancora jersey lungo la carreggiata, mancano ancora alcuni interventi fuori dalla carreggiata, necessari a realizzare un doppio attestamento in ingresso in città. Da oggi non è nemmeno più possibile svoltare a sinistra in via Biava per coloro che provengono dalla città.

Nella mattinata di martedì, primo giorno di scuola per Bergamo e la Lombardia – cosa che provoca storicamente un incremento della mobilità privata lungo le strade -, agenti della Polizia Locale di Bergamo e Ponteranica sono stati al lavoro nella zona nel tentativo di agevolare il transito dei veicoli, consapevoli della necessità di dover attendere qualche giorno per consentire agli automobilisti di abituarsi al nuovo assetto viario della zona e di qualche settimana perché il cantiere sia completato in tutte le sue parti. Presenti sul luogo anche il Sindaco di Ponteranica Nevola e l’Assessore ai Lavori Pubblici di Bergamo Brembilla.