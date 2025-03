Prima un tir in fiamme, poi un tamponamento: lunedì nero sull’A4 - Video

È stato riaperto, dopo la chiusura a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e tre auto, il tratto dell’autostrada A4 che va da Bergamo a Seriate. Precedentemente, tra le 14 e le 16, era stato chiuso anche il tratto da Seriate a Ospitaletto, per l’incendio di un camion a Ospitaletto.

Pomeriggio di traffico intenso, di conseguenza, anche sulle principali arterie della Bassa, in particolare la statale 498 Soncinese e sulla 573 Ogliese, in direzione Palazzolo, finché l’autostrada non è stata riaperta.