Resta gravissimo il 47enne sbalzato dalla moto contro il muro in via Rovelli

Resta in prognosi riservata e in rianimazione il 47enne di Ponteranica, vittima di un incidente sabato 21 settembre attorno alla mezzanotte in via Rovelli. L’uomo al volante di una moto si è scontrato contro un’auto ed è stato scaraventato letteralmente contro il muretto sul lato opposto della carreggiata che stava percorrendo.