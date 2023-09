Ritardi nella consegna dei Boeing: Ryanair taglia gli aerei delle basi italiane, tra cui Bergamo

Ryanair sta collaborando con Boeing per cercare di accelerare le consegne nel periodo da gennaio a maggio 2024, in modo tale da poter entrare nel pieno della stagione estiva 2024 con tutti i 57 nuovi aeromobili Boeing consegnati, come previsto. Ryanair, in una nota, si scusa per queste inevitabili riduzioni nel proprio operativo invernale. Ryanair non avrà aerei di riserva quest’inverno poiché è necessaria una manutenzione programmata su tutta la flotta di oltre 550 aeromobili per averli tutti pronti per il nostro più grande operativo estivo di sempre nel 2024.