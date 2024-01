Scontro tra un camion e un’auto a Curno: due feriti, illeso un neonato

Ancora poco chiara la dinamica così come le condizioni dei feriti, entrambi di 26 anni, trasportati d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto due ambulanze e due auto mediche in codice di massima gravita, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine con anche l’auto veloce della centrale di Bergamo.

Lo schianto sulla Villa d’Almè-Dalmine, coinvolti un camion e un autovettura: all’interno della macchina sono rimasti feriti l’uomo e una donna, mentre sembrerebbe illeso un bambino di pochi mesi. I vigili del fuoco, dopo aver liberato i mezzi, hanno messo in sicurezza la zona compromessa.

La strada statale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, il traffico è deviato con inevitabili code. «Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile» informa Anas in un comunicato.