Scuola Moro, risolto il contratto a Seriate. «Presto la nuova ditta»

A seguito della mancata ripresa delle attività, l’Amministrazione comunale ha intimato alla ditta il rispetto degli obblighi contrattuali, ha escusso la fideiussione a garanzia e ha avviato l’iter di risoluzione del contratto, perfezionato lunedì 25 agosto. Parallelamente, in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica e con il Comitato genitori, è stato predisposto un piano operativo che garantisce l’avvio regolare dell’anno scolastico negli spazi messi a disposizione dagli oratori cittadini. «L’abbandono del cantiere da parte della ditta ci ha certamente sorpreso – dichiara il sindaco Gabriele Cortesi – ma non siamo rimasti a guardare: abbiamo risposto con immediatezza, concretezza, responsabilità e determinazione, nell’ottica di tutelare sia l’interesse pubblico sia le famiglie coinvolte. Ora, come previsto dal Codice degli Appalti, il Comune procederà alla redazione del verbale di consistenza in contraddittorio, allo scorrimento della graduatoria e all’affidamento dei lavori alla ditta seconda classificata, con l’obiettivo di ripartire al più presto. La priorità resta quella di arrivare a una scuola completa, bella e funzionale, capace di offrire ai ragazzi spazi adeguati e di qualità».