«Se ne è andato troppo velocemente». A Stezzano l’addio a Fabio Pilenga

Nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto, la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Stezzano era gremita per l’ultimo saluto a Fabio Pilenga, 53 anni , tragicamente scomparso sabato scorso durante un’escursione in montagna.

Un silenzio composto e carico di emozione ha accompagnato l’intera funzione religiosa, celebrata davanti a una folla di amici, parenti, conoscenti e colleghi di lavoro. In prima fila la moglie Federica e le due figlie adolescenti, visibilmente provate, insieme alla mamma Piera. Presenti anche i dipendenti della sua azienda siderurgica di Zingonia, che Fabio aveva ereditato e guidato con dedizione, portandone avanti una storia lunga 50 anni.

Un momento del funerale di Fabio Pilenga a Stezzano

(Foto di Yuri Colleoni)

Chi era Fabio Pilenga

Persona riservata, Fabio Pilenga vedeva nella montagna la sua vita: le discese sulle piste da sci d’inverno, le camminate e i le escursioni ai rifugi d’estate. Da poco aveva acquistato una piccola casa in valle, punto di partenza ideale per escursioni e giornate sulla neve. Fabio Pilenga lascia la moglie Federica, due figlie e la madre Piera.