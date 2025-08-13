Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Mercoledì 13 Agosto 2025

«Se ne è andato troppo velocemente». A Stezzano l’addio a Fabio Pilenga

IL FUNERALE. Ultimo saluto al 53enne, tragicamente scomparso sabato scorso durante un’escursione in montagna.

Diego Defendini
Diego Defendini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un momento del funerale di Fabio Pilenga a Stezzano
Un momento del funerale di Fabio Pilenga a Stezzano
(Foto di Yuri Colleoni)

Stezzano

Nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto, la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Stezzano era gremita per l’ultimo saluto a Fabio Pilenga, 53 anni , tragicamente scomparso sabato scorso durante un’escursione in montagna.

Un silenzio composto e carico di emozione ha accompagnato l’intera funzione religiosa, celebrata davanti a una folla di amici, parenti, conoscenti e colleghi di lavoro. In prima fila la moglie Federica e le due figlie adolescenti, visibilmente provate, insieme alla mamma Piera. Presenti anche i dipendenti della sua azienda siderurgica di Zingonia, che Fabio aveva ereditato e guidato con dedizione, portandone avanti una storia lunga 50 anni.

Un momento del funerale di Fabio Pilenga a Stezzano
Un momento del funerale di Fabio Pilenga a Stezzano
(Foto di Yuri Colleoni)

Chi era Fabio Pilenga

Persona riservata, Fabio Pilenga vedeva nella montagna la sua vita: le discese sulle piste da sci d’inverno, le camminate e i le escursioni ai rifugi d’estate. Da poco aveva acquistato una piccola casa in valle, punto di partenza ideale per escursioni e giornate sulla neve. Fabio Pilenga lascia la moglie Federica, due figlie e la madre Piera.

«Quello che doveva essere un momento sereno- ha detto don Franco, parroco di Calvenzano e amico di famiglia, nell’omelia -,tra le sue montagne, si è trasformato in un momento indimenticabile, terribile: un incidente. Un sasso, un grido e poi il buio. Fabio se ne è andato troppo velocemente. Una vita a cercare di staccare dalla frenesia del lavoro, tra le montagne che tanto amava. Ci chiediamo se un’età e un modo giusto per morire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stezzano
Calvenzano
Sociale
Morte
Ambiente
Risorse naturali
Montagne
Diego Defendini
Fabio Pilenga
San Giovanni Battista