Seriate, camion si ribalta sullo svincolo dell’Asse: traffico in tilt - Foto e video

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante trasportava tre trasformatori e per cause in corso d’accertamento si è rovesciato. L’autista, 26 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato portato all’ospedale di Seriate in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso. Dai trasformatori è fuoriuscito un liquido oleoso, che si è riversato sulla sede stradale.