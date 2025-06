«Shopping al buio» a Curno: si comprano i pacchi smarriti dell’e-commerce

Nella “piazza centrale” è apparso il pop-up store della King Colis, società francese che recupera i pacchi smarriti dell’e-commerce destinati al macero per rimetterli poi sul mercato. Centinaia di pacchi dentro dei cassoni di legno in cui cercare, incrociando le dita. Si acquista a peso (da 1,99 a 2,79 euro ogni 100 g) e si spera nella fortuna. Già all’ apertura tanti i curiosi che si sono avvicinati alle casse colme di pacchi.

Il pop-up store della King Colis

(Foto di Bedolis)

Spesa media 50 euro

La spesa media è di circa 50 euro. Due pensionate hanno scoperto dello shopping alla cieca per caso: «Siamo venute a fare la spesa, non sapevamo di questa cosa. Ma perché non provare, magari troviamo qualcosa di interessante, anche da regalare». Padre e figlia invece hanno letto su L’ Eco di Bergamo dell’iniziativa e sono venuti apposta. La ragazza tocca i pacchi, alla fine ne sceglie quattro. Ne apre uno e trova un orologio digitale da polso: «Alla fine ho scelto a caso ed è andata bene» dice.

Si fruga tra i pacchi

(Foto di Bedolis)

L’acquisto a peso dei pacchi smarriti andrà avanti fino a domenica 29 giugno dalle 9.30 alle 19.30 Ma la fortuna è cieca. E non sempre il contenuto dei pacchi incontra i propri desideri. Una signora scarta il pacco e si trova davanti ad un oggetto sconosciuto che solo con l’aiuto dell’assistente allo shopping riesce ad identificare: è un caricatore per due joystick, da collegare al Pc. Con 10 euro di spesa ha pescato un oggetto di circa 25 euro (questa la stima). L’acquisto a peso dei pacchi smarriti andrà avanti fino a domenica 29 giugno dalle 9.30 alle 19.30.

Tempo dieci minuti per scegliere il pacco

(Foto di Bedolis)

Come partecipare

Come una caccia al tesoro

(Foto di Bedolis) Ecco come funziona nel dettaglio. Dopo esserci registrati in loco (basta inquadrare un QR code) si hanno 10 minuti per scegliere i pacchi desiderati (che non potranno essere aperti prima dell’acquisto). Dentro, si può trovare davvero di tutto, articoli high-tech, abbigliamento, orologi, cosmetici, gadget, videogiochi. Questo assicura la società francese «King Colis» che con il format del negozio pop-up «blind sale», in altre Regioni italiane ha richiamato oltre 100mila visitatori, vendendo 105 tonnellate di pacchi.

Progetto sostenibile