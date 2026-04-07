Si ribalta col trattore a Villa d’Almè, ferito un 29enne: soccorso dagli amici

Sono stati gli amici che erano con lui, utilizzando delle leve di fortuna, a estrarre il giovane rimasto schiacciato sotto il trattore che stava manovrando. Ha riportato una ferita al braccio sinistro e un trauma pneumotoracico un 29enne che lunedì 6 aprile alle 18.45, dopo aver festeggiato la Pasquetta nel suo terreno in via Scotti a Villa d’Almè, è salito sul trattore.

Il sentiero è piuttosto impervio e il veicolo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato, intrappolando il ragazzo. Gli amici sono subito accorsi in suo aiuto e sono riusciti a estrarlo, usando dei lunghi pali di legno come leve, chiamando nel frattempo il 112. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Zogno con una squadra, un’ambulanza della Padana Emergenze, un’auto medica del 118 e i carabinieri della Compagnia di Zogno.