Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Martedì 07 Aprile 2026

Si ribalta col trattore a Villa d’Almè, ferito un 29enne: soccorso dagli amici

L’INCIDENTE. E’ successo nel suo terreno, il giovane è stato trasportato al «Papa Giovanni XXIII» con una ferita al braccio e un trauma al torace.

Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Si ribalta col trattore a Villa d’Almè, ferito un 29enne: soccorso dagli amici
Il trattore ribaltato a Villa d’Almè

Sono stati gli amici che erano con lui, utilizzando delle leve di fortuna, a estrarre il giovane rimasto schiacciato sotto il trattore che stava manovrando. Ha riportato una ferita al braccio sinistro e un trauma pneumotoracico un 29enne che lunedì 6 aprile alle 18.45, dopo aver festeggiato la Pasquetta nel suo terreno in via Scotti a Villa d’Almè, è salito sul trattore.

Il sentiero è piuttosto impervio e il veicolo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato, intrappolando il ragazzo. Gli amici sono subito accorsi in suo aiuto e sono riusciti a estrarlo, usando dei lunghi pali di legno come leve, chiamando nel frattempo il 112. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Zogno con una squadra, un’ambulanza della Padana Emergenze, un’auto medica del 118 e i carabinieri della Compagnia di Zogno.

Il 29enne, rimasto sempre cosciente, è stato recuperato sul sentiero dai pompieri che lo hanno trasportato per una decina di metri fino all’ambulanza. È stato quindi trasferito in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII. I pompieri di Zogno erano stati chiamati anche alle 17 per un ciclista di 65 anni caduto a Villa d’Almè sulla ciclabile della Val Brembana. L’uomo, rimasto ferito in modo non grave, è stato portato in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Bergamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa d'Almè
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Salute
Malattia
Padana Emergenze
118
Vigili del fuoco di Zogno
Papa Giovanni XXIII