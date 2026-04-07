Si ribalta col trattore a Villa d’Almè, ferito un 29enne: soccorso dagli amici
L’INCIDENTE. E’ successo nel suo terreno, il giovane è stato trasportato al «Papa Giovanni XXIII» con una ferita al braccio e un trauma al torace.
Sono stati gli amici che erano con lui, utilizzando delle leve di fortuna, a estrarre il giovane rimasto schiacciato sotto il trattore che stava manovrando. Ha riportato una ferita al braccio sinistro e un trauma pneumotoracico un 29enne che lunedì 6 aprile alle 18.45, dopo aver festeggiato la Pasquetta nel suo terreno in via Scotti a Villa d’Almè, è salito sul trattore.
Il sentiero è piuttosto impervio e il veicolo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato, intrappolando il ragazzo. Gli amici sono subito accorsi in suo aiuto e sono riusciti a estrarlo, usando dei lunghi pali di legno come leve, chiamando nel frattempo il 112. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Zogno con una squadra, un’ambulanza della Padana Emergenze, un’auto medica del 118 e i carabinieri della Compagnia di Zogno.
Il 29enne, rimasto sempre cosciente, è stato recuperato sul sentiero dai pompieri che lo hanno trasportato per una decina di metri fino all’ambulanza. È stato quindi trasferito in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII. I pompieri di Zogno erano stati chiamati anche alle 17 per un ciclista di 65 anni caduto a Villa d’Almè sulla ciclabile della Val Brembana. L’uomo, rimasto ferito in modo non grave, è stato portato in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Bergamo
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