Si rifiuta di dare i soldi, 13enne preso a bottigliate a Redona

Lo hanno accerchiato in piazza don Sergio Colombo, a Redona nei pressi del bar Chapeau, mentre stava andando all’oratorio per partecipare a una caccia al tesoro, e gli hanno chiesto di consegnare tutti i soldi che aveva. La vittima, un ragazzino di 13 anni, si è rifiutato ed è stato colpito in testa con una bottiglia. È successo domenica scorsa intorno alle 16.

Tre ragazzi, descritti dalla vittima come di origine straniera, gli hanno intimato di dar loro il denaro e lui ha tentato di scappare. I tre lo hanno inseguito e colpito con la bottiglia di vetro , procurandogli una ferita alla testa, e si sono dileguati.

Il tredicenne, impaurito, è stato soccorso da alcuni passanti e ha chiamato i genitori raccontando l’accaduto. La mamma ha subito telefonato al 112 che ha inviato un’ambulanza e la Polizia di Stato. Il ragazzino è stato trasportato in codice verde all’ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato medicato e dimesso per la lesione alla testa.