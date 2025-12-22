Cronaca / Hinterland
Lunedì 22 Dicembre 2025
Si rifiuta di dare i soldi, 13enne preso a bottigliate a Redona
L’EPISODIO. Tre ragazzi domenica pomeriggio hanno aggredito un 13enne che stava andando all’oratorio.
Lo hanno accerchiato in piazza don Sergio Colombo, a Redona nei pressi del bar Chapeau, mentre stava andando all’oratorio per partecipare a una caccia al tesoro, e gli hanno chiesto di consegnare tutti i soldi che aveva. La vittima, un ragazzino di 13 anni, si è rifiutato ed è stato colpito in testa con una bottiglia. È successo domenica scorsa intorno alle 16.
Tre ragazzi, descritti dalla vittima come di origine straniera, gli hanno intimato di dar loro il denaro e lui ha tentato di scappare. I tre lo hanno inseguito e colpito con la bottiglia di vetro , procurandogli una ferita alla testa, e si sono dileguati.
Il tredicenne, impaurito, è stato soccorso da alcuni passanti e ha chiamato i genitori raccontando l’accaduto. La mamma ha subito telefonato al 112 che ha inviato un’ambulanza e la Polizia di Stato. Il ragazzino è stato trasportato in codice verde all’ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato medicato e dimesso per la lesione alla testa.
Gli agenti delle Volanti della questura, dopo essersi fatti fornire la descrizione dei tre e di come erano vestiti, si sono messi sulle loro tracce ma non sono riusciti a trovarli nell’immediato. Hanno però visionato le telecamere di sorveglianza dei negozi vicini, del bar e quelle pubbliche e stanno cercando di risalire alla loro identità. Quella di domenica è solo l’ultima di una serie di rapine o tentate rapine commesse da baby gang ai danni di giovanissimi: la scorsa settimana ci sono stati otto casi in 14 ore solo in città.
