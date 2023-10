Si ustiona con dell’acqua bollente, a Curno grave bimbo di 19 mesi

La vicenda risale alla mattinata di giovedì 12 ottobre e si è verificata a Curno, intorno alle 11, in uno spazio giochi, all’interno del Centro Vivere Insieme di via IV Novembre: ancora poche le informazioni raccolte sulla dinamica dell’incidente, pare che l’acqua bollente fosse pronta per una tisana che un familiare del bambino stava preparando, quando la tazza è finita addosso al piccolo, provocandogli delle pesanti ustioni in particolare al torace.