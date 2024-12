Stezzano, giovane in bicicletta investito da un’auto. In codice rosso al Papa Giovanni

Un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Intorno 18,40 di mercoledì 11 dicembre, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un’auto a Stezzano, al rondò di via Guzzanica che permette di accedere al centro commerciale Le Due Torri. Le condizioni del giovane sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.