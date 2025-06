Taglia le capote delle auto in sosta all’aeroporto di Orio: arrestata

L’episodio si inserisce in un’indagine avviata nelle scorse settimane, dopo numerose segnalazioni di danneggiamenti simili.

Controlli potenziati nei parcheggi

La Polizia di Frontiera aveva rilevato un aumento di atti vandalici, in particolare su vetture cabriolet, danneggiate con tagli netti al tettuccio in tela. Per questo motivo sono stati intensificati i controlli nelle aree di sosta, con pattugliamenti mirati e monitoraggio delle telecamere di sorveglianza.