Torna il tarlo asiatico, altri alberi da tagliare: Treviolo avvia il piano

Si tratta di una scoperta preoccupante, che segue quella avvenuta lo scorso anno nei territori di Curno, Treviolo e Bergamo. Secondo quanto previsto dall’ordinanza regionale, per contrastare la diffusione dell’insetto sarà necessario procedere con l’abbattimento degli alberi già infetti e di quelli potenzialmente a rischio nel raggio di cento metri. L’inizio dei lavori è fissato per il 17 marzo e comporterà la chiusura del parco Callioni per circa un mese, al fine di garantire la sicurezza durante le operazioni. Il taglio delle piante avverrà all’interno dell’alveo e sulla sponda sinistra del fiume Brembo, in un’area di proprietà demaniale.