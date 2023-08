Tragedia a Lallio: dipendente della Zanetti muore travolto da un camion in uscita dall’azienda

Un dipendente dell’azienda Zanetti è morto investito a Lallio da un camion di una impresa di autotrasporto estranea all’azienda. La tragedia è avvenuta nella mattinata di martedì 8 agosto in via Madonna, una laterale della provinciale 525, nella zona industriale del paese. Dalle prime informazioni sul posto l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 10: il mezzo stava uscendo dalla ditta quando l’uomo sarebbe passato davanti al camion forse in un punto cieco dalla visuale dell’autista ed è stato travolto.