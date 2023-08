Tragedia a Lallio: investito in via Madonna

Tragedia a Lallio, in via Madonna: una persona è morta nella mattinata di martedì 8 agosto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: sul posto, intorno alle 10, sono sopraggiunti i soccorsi con due ambulanze e un’auto medica oltre ai Carabinieri del comando provinciale, Polizia stradale di Bergamo e Vigili del fuoco. Da quanto si apprende la vittima è stata investita da un tir in manovra: sotto choc l’autista. Seguono aggiornamenti.