Tragico schianto sulla statale 42: muoiono due uomini di 24 e 56 anni di Gorlago - Foto

Scontro tra un’auto e un furgone

L’incidente sul territorio di Albano Sant’Alessandro: dalle informazioni raccolte l’auto proveniva da Milano in direzione di Gorlago quando, per cause da chiarire, ha invaso la corsia opposta dove viaggiava il furgone del 56enne diretto a un mercato. Il 56ene, un ambulante di origine marocchina, stava infatti andando al lavoro e nel suo van trasportava il materiale per lo stand e tutta la merce, gli abiti che vendeva nelle varie piazzole commerciali del territorio. Terribile l’impatto: la macchina si è incendiata ed entrambi i due uomini, gravemente feriti, sono morti su colpo.