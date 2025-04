Treviolo, scontro tra un’auto e una moto: ferita una ragazza di 18 anni - Video

Una ragazza di 18 anni è stata trasportata in codice rosso (massimo grado di gravità) all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo , dopo che in sella alla sua moto è rimasta ferita in un incidente con un’automobile, poco prima delle 15 di venerdì 4 aprile, a Treviolo.

L’incidente a Treviolo

I due mezzi si sono scontrati, per cause ancora in fase d’accertamento, all’altezza dell’incrocio tra le vie Broglio e San Celso, nella frazione di Curnasco. Nonostante le ferite riportate nell’impatto, la giovane non sarebbe in pericolo di vita. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza e un’automedica, oltre agli agenti della polizia locale di Treviolo, per i rilievi e gli accertamenti.