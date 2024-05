Trionfo Atalanta, i giocatori con la coppa accolti dai tifosi: festa a Orio e Zingonia - Foto

L’entusiasmo per la vittoria della’Europa League non si è spento certo in una lunghissima notte di festeggiamenti. Circa un migliaio di tifosi ha atteso lo sbarco dell’Atalanta all’aeroporto di Orio al Serio, sistemato oltre al recinzione del fondo pista. I vincitori dell’Europa League sono atterrati alle 14.25 con un charter. A scendere per primo dalla scaletta dell’aereo, con la coppa vinta in mano, è stato de Roon, seguito da Gasperini.