«Un pacemaker senza fili: così sono tornato a vivere»

Una visita di routine sul posto di lavoro, un’anomalia cardiaca che appare evidente dall’esito di un esame e l’invito del medico a fare accertamenti. Si tratta di extrasistole, un fenomeno abbastanza comune, ma sul quale è sempre meglio vederci chiaro. Maurizio Milesi, 41 anni, magazziniere di Bolgare, scopre così di avere un’imperfezione all’apparato elettrico del cuore. Controlli più approfonditi portano alla diagnosi: Sindrome di Brugada, una patologia cardiaca rara che colpisce circa 5 persone ogni 10mila.

Strutturalmente il cuore di Maurizio è sano, ma con un difetto che lo espone a un rischio d’improvviso arresto cardiaco. E qui arriva l’intuizione del medico che nel frattempo lo ha preso in carico, il dottor Luca Bontempi, responsabile dell’Elettrofisiologia ed elettrostimolazione dell’ospedale «Bolognini» di Seriate, che decide d’installargli un piccolo registratore sottocutaneo per tenere sotto controllo i battiti cardiaci. Una scelta che qualche settimana più tardi si rivelerà decisiva.

L’intervento

Da circa venti giorni Maurizio Milesi vive con un pacemaker avvitato al muscolo cardiaco; non un dispositivo «normale», come se ne impiantano a centinaia ogni anno, ma un apparecchio di ultima generazione che, in caso di necessità, sarà in grado di comunicare – quando, presumibilmente a giugno, arriverà la certificazione dell’Unione europea – con un «gemello» che per la prima volta potrà essere impiantato nella camera atriale del cuore. Una piccola, grande rivoluzione della medicina che, grazie alla tecnologia, consentirà ai medici di tenere meglio sotto controllo il cuore e le sue disfunzioni. La vicenda di Maurizio inizia a febbraio, quando durante una visita nella ditta in cui lavora, l’elettrocardiogramma scopre un’anomalia fino ad allora sconosciuta. Parte da qui il racconto del cardiologo del «Bolognini»: «L’aspetto un po’ subdolo dell’apparato elettrico del cuore è che può essere alterato nonostante una struttura cardiaca normale – spiega Bontempi –. Abbiamo fatto test genetici ed esami sul cuore, somministrando farmaci per slatentizzare le alterazioni e così siamo arrivati alla diagnosi». In genere a questi pazienti viene installato un defibrillatore che riconosce le aritmie, le interrompe e salva la vita. «Trattandosi di una persona giovane e a basso rischio abbiamo optato per una terapia meno impegnativa».

Il loop recorder

A metà settembre l’équipe medica del dottor Bontempi ha impiantato a Maurizio un «loop recorder», un registratore attivo 24 ore su 24 e collegato con i server dell’ospedale attraverso una linea telefonica. Il 24 novembre il paziente si sente male e viene portato di corsa al Pronto soccorso: «Data la sua storia – spiega Bontempi – ci aspettavamo un episodio di tachicardia, abbiamo invece constatato con stupore che i dati registrati dall’apparecchio parlavano di un evento di bradicardia, con un arresto cardiaco di 9 secondi». In pratica, il contrario di ciò che ci si sarebbe potuto attendere. «Da questa indicazione abbiamo optato dunque per l’installazione di un pacemaker – dice il medico –. Senza il registratore e con una diagnosi di Sindrome di Brugada, avremmo dovuto optare per l’installazione di un defibrillatore». Il pacemaker che i medici hanno agganciato al cuore di Maurizio il 29 novembre è un modello all’avanguardia, senza fili e soprattutto compatibile con i dispositivi di ultima generazione ancora non presenti in Italia. «È il primo che s’impianta in provincia di Bergamo – dice Bontempi –. Se in futuro il sistema elettrico del cuore di Maurizio tornerà a zoppicare anche nella parte atriale, potremmo aggiungere il nuovo pacemaker e i due saranno in grado di “dialogare”, sincronizzando l’azione cardiaca nelle due camere, atriale e ventricolare. Il paziente è giovane e continuerà ad avere una vita regolare». Il pacemaker atriale è già in uso nei Paesi arabi e negli Usa; in Europa si aspetta ancora il via libera definitivo, atteso a metà 2024.

«Tornato a vivere»