Va a prender la famiglia per le feste, arrestato latitante all’aeroporto di Orio

È andato a prendere la moglie e il figlio che arrivavano da Bucharest per passare con lui la festa della Pasqua ortodossa: così la polizia di Milano, coadiuvata dalla polizia di frontiera dell’aeroporto bergamasco di Orio al Serio ha arrestato un latitante di 35 anni indagato in Romania per riciclaggio di denaro frutto di truffe informatiche messe a segno fra il 2019 e il 2021.