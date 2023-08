Zanica, si incendia una betoniera: chiuso un tratto della statale 42

Un tratto della statale 42 «del Tonale e della Mendola» a Zanica (la tangenziale Sud) è stato temporaneamente chiuso al traffico nel pomeriggio di lunedì 21 agosto per l’incendio di un mezzo pesante. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Non risultano feriti.

Il mezzo si è incendiato verso le 14 sulla corsia in direzione Grassobbio, che è bloccata. Sulla corsia di marcia opposta, in direzione Stezzano, per ora si passa, ma il traffico è molto rallentato: è previsto l’intervento di una gru per rimuovere il mezzo pesante e potrebbe essere necessaria la chiusura temporanea di entrambe le corsie.