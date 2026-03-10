Burger button
Calcio / Bergamo Città Martedì 10 Marzo 2026

Fubal, lotta serrata per i premi di marzo. In 16 in soli 5 punti

I PRONOSTICI DEI LETTORI. Quattro partite cruciali per la graduatoria mensile tra Champions, Inter e Verona.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I premi mensili in palio con il concorso «Fubal»
I premi mensili in palio con il concorso «Fubal»

Dopo il 2-2 di Roma con la Lazio, andata della semifinale di Coppa Italia, a distanza di pochi giorni l’Atalanta pareggia anche in Serie A, con lo stesso risultato, contro l’Udinese. In campionato i fari sono ancora puntati sulla zona Europa, i nerazzurri sono vivi in tutte le competizioni. Prosegue spedita la stagione e così anche Fubal.

Oggi si torna in campo, a Bergamo è atteso il Bayern Monaco per una sfida storica, nonchè l’andata degli ottavi di Champions League. Volete fare il vostro pronostico e provare a vincere uno dei bellissimi premi in palio? Partecipare al concorso è totalmente gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it. Considerando anche la gara di oggi, sono quattro le partite da qui in poi decisive per decretare la classifica di marzo di Fubal: oltre alle due col Bayern Monaco in campo internazionale, si gioca anche con Inter ed Hellas Verona per provare a proseguire la risalita in campionato.

Le classifiche

Nella graduatoria mensile, Alberto Plebani è attualmente il leader. Conquista tre punticini contro l’Udinese e va a 17. Danilo Castioni ne ottiene ben otto e balza secondo a quota 16, inseguito da Cristina Rovaris e Giovanni Colombo che ne hanno 15. A una lunghezza di distanza, 14, c’è un omonimo, un altro Giovanni Colombo.

Nella classifica di ritorno c’è un trio in vetta, a quota 62: si tratta di Roberto Burattin, Longa Longa e Alberto Plebani, tallonati da Manuela Quarti che segue a una sola lunghezza di distanza

Nella classifica di ritorno c’è un trio in vetta, a quota 62: si tratta di Roberto Burattin, Longa Longa e Alberto Plebani, tallonati da Manuela Quarti che segue a una sola lunghezza di distanza. Si andrà avanti fino a fine stagione e la lotta è apertissima: a 60 troviamo Giovanni Scaglia, che precede un gruppetto di quattro partecipanti a quota 59 punti composto da Sonia Pedruzzi, Michele Moioli, Fabbiano Salvi e Riccardo Cortinovis.

Nella generale s’assottiglia leggermente l’ampio distacco in vetta: Maurizio Ranica ottiene due punti contro l’Udinese e va a 158, mentre Giovanni Scaglia ne conquista tre e si porta a 146. Resta comunque un margino ampio, dodici punti di distanza. Momentaneamente sul podio c’è Luciano Nava a quota 140, inseguito da Lorenzo Perniceni a 138. Ci sono anche le classifiche speciali: in quella legata a chi indovina più risultati, si ripropone la lotta tra Maurizio Ranica e Giovanni Scaglia, primo e secondo, con 50 e 45 punti; Franco Colleoni guida la classifica marcatori con 40 punti, tallonato da Delia Marchetti a 39; nella graduatoria speciale relativa a chi indovina più top player, sono in cinque ad avere più punti di tutti, 22, ma la leader è Rosa Belotti che ha pronosticato meno gare e quindi ha una media migliore.

I pronostici dei partecipanti

Mercoledì scorso l’Atalanta ha pareggiato con la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Su 1015 partecipanti, 292 indovinano l’esito, a fronte di ben 638 indicazioni di vittoria e 85 di sconfitta. Sono in 64 ad azzeccare il 2-2. A segno Pasalic - quarto marcatore in ordine di inserimento nel pre gara, selezionato 369 volte -, e Musah, scelto in sette occasioni. Lo statunitense è anche il migliore in campo tra i nerazzurri: quattro partecipanti puntano su di lui nel pre gara. I cartellini gialli sono quattro e fanno punti in 157.

Altro pari sabato con l’Udinese. Su 1013 pronostici, solo 97 partecipanti indovinano l’esito (876 vittorie, 40 sconfitte). Il risultato più gettonato è il 2-1 Atalanta, indicato 312 volte. Termina 2-2 e azzeccano in quindici. Doppietta di Scamacca, il più selezionato come marcatore, ben 616 volte. L’attaccante numero nove è anche il migliore tra i ragazzi di Palladino e azzeccano in 52. Una sola ammonizione sventolata nei confronti dei nerazzurri e sono in 359 ad aver selezionato l’opzione giusta.

Bergamo
Roma
Verona
Sport
Calcio
Lorenzo Sala
Giovanni Colombo
Roberto Burattin
Atalanta
lazio
Udinese
bayern monaco
Inter
HELLAS VERONA