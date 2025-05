Livio Casanova vince Fubal. Traguardo tagliato in Vespa

Il match di domenica sera con il Parma, terminato 2-3 in favore degli emiliani, segna la fine della stagione dell’Atalanta e anche della prima edizione di Fubal. Iniziato a gennaio, il concorso ha visto i lettori darsi battaglia, pronosticando esito, risultato esatto, marcatori e migliore in campo di ogni gara dei nerazzurri, in ogni competizione, spingendo la squadra di Gian Piero Gasperini fino al grande traguardo del terzo posto in classifica.