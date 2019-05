Apre sul Sentierone Terrazza Fausti Il 23 maggio inaugurazione con mostra

Si chiamerà Terrazza Fausti e la stessa Tiziana Fausti la definisce «un’opportunità per vivere Bergamo e il suo centro all’insegna della bellezza, della cultura e dell’intrattenimento».

Dal 23 maggio lo spazio che fino a qualche mese fa era il ristorante di Ezio Gritti si è fuso al mondo della moda che l’imprenditrice bergamasca ha creato sul Sentierone. «Era un pensiero che avevo già, ma forse ai tempi l’epoca era prematura. Ora vivo questo nuovo progetto come una sfida, ma soprattutto un servizio aggiuntivo per i miei clienti ma anche per tutti i cittadini e i turisti: da questa terrazza Bergamo è ancora più bella».