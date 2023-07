«Organi artificiali»: a Bergamo summit europeo

Il congresso, organizzato con il contributo del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e dalla Produzione dell’Università degli Studi di Bergamo, sarà ospitato nel prestigioso complesso di Sant’Agostino. La European Society of Artificial Organs è stata fondata più di 40 anni fa quando sono stati sviluppati gli organi artificiali che oggi garantiscono la vita a tanti pazienti, come il rene artificiale, i sistemi di assistenza ventricolare e l’ossigenazione extracorporea. Gli sviluppi di questi sistemi hanno richiesto la collaborazione di medici e ingegneri che da anni collaborano per far si che i progressi della tecnologia possano migliorare la cura e l’assistenza dei pazienti.

Il programma scientifico, sviluppato da un comitato di esperti coordinato da Andrea Remuzzi, spazia dalla ricerca di base e alla modellazione numerica, fino alla sperimentazione clinica dei dispositivi medicali. Il campo degli organi artificiali è molto multidisciplinare e per questo motivo, il congresso rappresenta l’occasione per riunire scienziati e medici per la discussione dei nuovi progressi nel campo in generale delle tecnologie biomediche. Sono attesi ricercatori ed esperti principalmente dai paesi europei ma anche da altri paesi quali Stati Uniti e Giappone.

Gli sviluppi della ricerca sugli organi artificiali

Mentre la ricerca sugli organi artificiali e le applicazioni cliniche sono iniziate molti anni fa e ora sono pratica clinica di routine per la sopravvivenza di una vasta popolazione di pazienti, i nuovi sviluppi in questo settore comprendono attività di organizzazione industriale che stanno oggi fornendo organi artificiali e tecnologia medica efficiente e sicura. In questo scenario si pongono oggi diverse nuove sfide che coinvolgono la ricerca e l’utilizzo clinico degli organi artificiali. Abbiamo quindi mirato ad estendere il programma scientifico a queste sfide più ampie. Tra queste, un ruolo importante è rappresentato dalla modellazione teorica che è oggi sempre più potente e basata su una sempre crescente massa di dati clinici. La digitalizzazione in campo medico infatti genera continuamente dati clinici che la nostra comunità ha la capacità di analizzare e utilizzare per rendere più efficiente l’assistenza medica e rendere possibile la medicina di precisione. Allo stesso tempo, questa ampia quantità di dati apre la possibilità di utilizzare l’approccio dell’intelligenza artificiale per ottenere previsioni più affidabili e aiutare ad assistere le attività mediche. In questo contesto, la sicurezza degli organi artificiali, e dei dispositivi medici in generale, deve confrontarsi con i requisiti del nuovo Regolamento europeo sui dispositivi medici.

I temi del congresso