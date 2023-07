Vitamina D: prenderla non protegge le ossa

Quanti tipi di vitamina D esistono?

Vitamina D: a cosa serve?

Tutti sanno, anche nella cultura popolare, che la vitamina D è necessaria per mantenere una buona funzionalità delle ossa. Questa convinzione si basa sul fatto che la carenza di vitamina D determina l’osteoporosi e aumenta la probabilità di fratture ossee. Per questo motivo, una prescrizione che contenga anche una delle tante preparazioni di vitamina D presenti nel Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale non si nega a nessuno, soprattutto alle donne in menopausa e agli anziani. Detto ciò, è facile pensare che, se assumo vitamina D, le mie ossa staranno meglio. È in realtà dimostrato, in generale per tutte le vitamine, che così come sia dannosa la loro carenza, lo stesso valga per una loro presenza eccessiva. Per esempio: un eccesso di vitamina A può essere cancerogeno; un eccesso di vitamina C viene rapidamente eliminato, impegnando inutilmente la funzione renale. Per la vitamina D l’assunzione non sarebbe per nulla necessaria, salvo in casi eccezionali, perché basta un po’ di esposizione al sole per sintetizzarla nella quantità che serve. In generale, per la vitamina D, come per tutte le altre vitamine, il rischio fratture non si riduce, basta una dieta varia ed equilibrata per mettere a disposizione tutto ciò di cui il nostro organismo ha bisogno.