A Gorle il Campionato nazionale Assoluto: in pedana Evolution e Ghisalbese

A Gorle è tutto pronto per il Campionato nazionale Assoluto di ginnastica aerobica. Sabato 1 e domenica 2 giugno al PalaLovato scenderanno in pedana 230 atleti di 22 club provenienti da tutta Italia. A curare l’evento è l’Aerobica Evolution, società di casa e organizzatrice per il secondo anno consecutivo. Si comincia il sabato dalle 15 con le qualificazioni del campionato nazionale Assoluto, poi il Gran Premio d’Estate. Domenica dalle 9,30 il Trofeo Maa, il Trofeo delle Regioni Junior A e il Trofeo delle Regioni Aerobic Dance; a seguire le finali degli Assoluti.