Agnelli Tipiesse, inatteso tonfo con Motta di Livenza: nono ko stagionale in trasferta

La crisi da trasferta dell’Agnelli Tipiesse continua . Dopo la confortante vittoria la settimana scorsa contro Reggio Emilia, venerdì 17 febbraio i rossoblù hanno rimediato una sonante sconfitta (1-3) sul campo di Motta di Livenza, ultima in classifica , nell’anticipo della settima giornata di ritorno del campionato di A2 maschile. Per l’Agnelli è il nono ko stagionale fuori casa e fa suonare un ulteriore campanello d’allarme anche in classifica, dove è a rischio il quarto posto.