«Al Polo Sud la vera vittoria è sfidare l’impossibile»

Alla faccia dello scenario Andrea Bonanomi non è andato in bianco, e dice che dalla sua Antarctic Ice Marathon – una delle più suggestive sfide al mondo sulla distanza di Fidippide – è tornato ben più ricco del voucher di 20 mila dollari, frutto del successo, con cui potrà regalarsi un’altra avventura da raccontare un giorno ai nipotini: «Sì, parafrasando Blade Runner, ora posso dire che ci sono cose che altri runner non possono immaginare…».

Come sgambettare in distese dove l’occhio umano fatica a distinguere le distanze, in luoghi dove i ritmi circadiani (quelli che regolano il sonno e la veglia) si confondono a causa della luce perenne. La cartolina arriva dall’Union Glacier, il campo base più grande l’Antartide, da dove questo 39enne giramondo originario di Ponte San Pietro è fresco di ritorno: «Due anni fa ero stato anche dalle parti del Circolo polare Artico, ma questa ha avuto qualcosa in più – dice da Cuzco, in Perù, dove si è regalato qualche giorno di relax –. Idealmente mi piace l’idea di aver completato questo percorso».

L’impresa sportiva

C’è stato il lato agonistico dell’impresa, vedi i 42 km e 195 metri di un tracciato multilap (quattro giri di un anello di 10 km) chiusi 3h23’37”, tre minuti meno di mister maratona, il cinese Yusheng Ni: «L’ho passato durante il secondo giro, nel tratto in cui il cui vento (circa 10 nodi, ovvero 25 km/h) era a favore: dalla parte opposta l’obiettivo era resistere alle stalattiti…».

L’idea nata nel 2018

Non è mancato però il lato esistenziale, perché a un allungo di distanza da pinguini imperiali e leoni marini, Bonanomi (che al momento vive a Brisbane, in Australia, dove lavora per una società di servizi), c’è arrivato seguendo un doppio filo rosso: «L’idea è nata nel 2018, ai tempo in cui lavoravo per Dhl, e nacque il progetto Pole to pole, legato a benessere ed ecosostenibilità. Stavolta, nei momenti più duri, ho pensato anche all’associazione Make a wish, che aiuta bambini poco fortunati».