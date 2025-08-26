Sport / Valle Seriana
Albino, caduta alla Sei giorni di Enduro: soccorso un pilota di 43 anni
L’INCIDENTE. Momenti di paura alla Sei Giorni: l’atleta è caduto durante la gara. Trasportato in ospedale con elisoccorso da Milano, avrebbe riportato fratture multiple.
Attimi di apprensione nella mattinata di martedì 26 agosto durante la 99esima edizione della Sei Giorni di Enduro, tappa del Mondiale in corso nella Bergamasca. U n pilota belga, di 43 anni, è rimasto vittima di una caduta lungo il tracciato all’altezza di Albino. Sul posto, in località Trichignola, poco prima di mezzogiorno, sono immediatamente intervenuti i soccorsi: un’ambulanza e l’Elisoccorso partito da Milano. Il motociclista è stato stabilizzato e trasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche un altro pilota francese.
