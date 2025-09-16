Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025
Allenamento a Zingonia poi la partenza: destinazione Parigi per l’Atalanta - Foto
CHAMPIONS. Dopo la seduta di ripresa di lunedì, martedì mattina 16 settembre l’Atalanta si è allenata a Zingonia prima di partire per la Francia.
Zingonia
La partita è in programma alle 21 di mercoledì 17 settembre, a Parigi contro il Psg: sarà il primo match di Champions League per l’Atalanta di mister Juric. Terminato l’allenamento della mattinata a Zingonia i bergamaschi voleranno verso Parigi: alle 18.45 la conferenza stampa di Ivan Juric e di Marten de Roon.
Entrambe le squadre risentono della mancanza di alcuni bomber: il Psg è senza i suoi migliori giocatori, e l’Atalanta dovrà fare a meno di tre pezzi grossi come Ederson, Scamacca e Lookman. Per motivi diversi: i primi due sono infortunati, il terzo è separato in casa.
Una tempistica c’è solo per Ederson: nelle scorse settimane si è sottoposto a pulizia del ginocchio e dovrebbe rientrare a fine mese, saltando ancora, come minimo, Psg e Torino. Molte incognite su Scamacca: pure lui è alle prese con un problema al ginocchio, ma qui non ci sono certezze, perché si tratta di un’infiammazione e non di un infortunio muscolare o traumatico.
La situazione di Scamacca viene monitorata quotidianamente: di certo c’è solo che salterà il Paris Saint-Germain, ma poi non è chiaro se potrà rientrare con il Torino, oppure se i tempi saranno più lunghi e quanto.
Ancora più indecifrabile il quadro di Lookman, che non è infortunato: Ademola segue un percorso individuale, il primo giorno si è fermato solo in palestra e ora si è spostato sul campo, ma la sostanza non cambia.
Tre assenze pesanti, senza contare la quarta, quella di Kolasinac, fuori da aprile per la rottura del crociato: il ritorno del bosniaco non è lontano ed è fissato per metà ottobre. Il quinto indisponibile è Bakker, altro reduce dal crociato rotto: si rivedrà nel 2026.
© RIPRODUZIONE RISERVATA