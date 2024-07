Anche De Keteleare è tornato alla base. Godfrey al lavoro con la squadra

Alla ripresa degli allenamenti di lunedì 22 luglio, gruppo più folto in casa Atalanta: Charles De Ketelaere è tornato a Zingonia dopo le vacanze post-Europeo mentre il neo-acquisto Ben Godfrey ha smaltito il risentimento alla coscia sinistra rimediato nel test in famiglia con la primavera e si è allenato con i compagni. Seduta a pieno ritmo con il gruppo anche per Gianluca Scamacca che, dopo l’Europeo, aveva iniziato la preparazione con un lavoro differenziato.