Atalanta, 10 gol al Locarno. Gasp: «Muriel e Zapata? Farei fatica a privarmi di giocatori del genere»

L’Atalanta ha battuto 10-0 gli svizzeri del Locarno nell’amichevole disputata sabato 22 luglio in chiusura di ritiro in Val Seriana al Centro Sportivo Città di Clusone. Non hanno giocato Miranchuk (lombalgia, ai box), Latte Lath (affaticamento) e Zapata (a parte; recupero dalla lesione della giunzione muscolo/tendinea distale del gemello mediale della gamba destra); minutaggio, invece, per gli azzurri Under 21 aggregatisi ieri, Okoli, Scalvini e Cambiaghi. Invece Carnesecchi è andato in panchina con Boga e l’aggregato Panada (classe 2002) al rientro dal Modena.

A Clusone l’ultimo test del ritiro in Val Seriana

(Foto di Maraviglia)

A segno, nel primo tempo, Lookman con una doppietta, all’8’ dopo aver saltato anche il portiere (8’) sullo scavino di Højlund e al 28’ con un pallonetto mancino da posizione defilata su apertura di Zappacosta, Pasalic (22’) di destro a giro con l’aiuto del palo su lancio di Toloi, Maehle alla mezz’ora all’incrocio dal limite su scarico di tacco di Pasalic (lancio di Ederson) e Zappacosta (40’) di sinistro con deviazione di Berera su palla dal fondo di Lookman. Nella ripresa, gol di Adopo (17’) con un destro secco da 20 metri, doppietta di Muriel (23’ e 33’) con finta e appoggio su filtrante di Koopmeiners e sinistro sul primo palo dalla distanza, e due anche per Koopmeiners (38’) in diagonale su tocco dentro di Adopo e (45’) al volo su cross di Zortea.

A Clusone l’ultimo test del ritiro in Val Seriana

(Foto di Maraviglia)

La preparazione prosegue da lunedì in sede al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, dove giovedì 26 luglio dovrebbe essere ospitata la Pro Vercelli per un ulteriore test, mentre i successivi due sabati, il 29 (ore 16 italiane, 15 locali) e il 5 agosto (15.30), i nerazzurri saranno impegnati rispettivamente in casa del Bournemouth e dell’Union Berlino.

ATALANTA 10 - LOCARNO 0

RETI: 7’ e 28’ pt Lookman, 21’ pt Pasalic, 29’ pt Maehle, 39’ pt Zappacosta, 16’ st Adopo, 23’ e 32 st Muriel, 37’ e 45’ st Koopmeiners.

ATALANTA 1° TEMPO (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Maehle, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Højlund, Lookman.. All. Gasperini.

LOCARNO: Pelloni (17’ st Garbani Nerini); Nyamekeh, Berera, Becchio (39’ st Ritzer), Bottani, Peyretti (17’ st Henriques), Toresani (1’ st Ferrara), Facchinetti, Rodriguez (39’ st Insalaco), Anselmi (1’ st Bilinovac), Facchin (1’ st Stojanov). In panchina: Assuelli. All. Frigomosca.

ATALANTA 2° tempo: Musso (15’ st Rossi); Okoli, Djimsiti (15’ st Scalvini), Ruggeri (21’ st Bonfanti); Zappacosta (15’ st Zortea), de Roon, Adopo, Bakker; Koopmeiners; Højlund (15’ st Muriel), Lookman (15’ st Cambiaghi). In panchina: Carnesecchi; Boga, Panada. All. Gasperini.

ARBITRO: Ghersini di Genova; Assistenti Cecconi di Empoli, Bercigli di Firenze. IV Ufficiale: Zufferli di Udine.

Le parole di Gasperini

«Cedere Scalvini o Højlund? Preferirei non perdere nessuno dei due. Con Rasmus non ho parlato di futuro, penso che stia molto bene qui. Il mercato? Mi sembra che la società si stia muovendo molto, nonostante nel complesso sia stato abbastanza bloccato finora. Non so come certe situazioni possano combinarsi». Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto nell’ultimo giorno di ritiro a Clusone dopo la terza amichevole contro il Locarno. «L’Atalanta, per una questione di contratti e di cifre, difficilmente può rinunciare a certe offerte - ha ammesso Gasperini -. E’ questa la grande differenza con le big. Ho la sicurezza che posso ancora contare su un certo gruppo storico che è quello che ci ha portato al quinto posto l’anno scorso. Ora si tratta di riuscire ad ampliarlo, perché abbiamo finito la scorsa stagione veramente con pochi giocatori». Tra i nomi più chiacchierati ci sono Zapata e Muriel: «Tanti li danno per partenti, ma io faccio fatica a di privarmi facilmente di giocatori del genere. Se stanno molto bene fisicamente sono ancora giocatori forti, non sono neanche così vecchi».