Atalanta, Adopo a riposo per una contusione. Sabato 29 col Bournemouth

Michel Adopo è l’osservato speciale in casa Atalanta a poche ore dalla partenza per l’Inghilterra in vista della prima amichevole internazionale della stagione, sabato 29 luglio contro il Bournemouth. Giovedì 27 luglio il giocatore è rimasto a riposo, dopo essere uscito zoppicante nel secondo tempo del test di mercoledì 26 contro la Pro Vercelli. Per il centrocampista francese di origini ivoriane dovrebbe trattarsi «solo» di una forte contusione, ma la sua presenza col Bournemputh verrà decisa solo in extremis.