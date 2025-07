Atalanta al lavoro, in due a parte. In programma un’altra doppia seduta

Dal campo

Nessuna novità di campo: continua a limitarsi alle terapie Lookman, alle prese con uno stiramento al polpaccio, mentre il solito Kolasinac svolge il percorso personalizzato per il recupero dalla rottura del crociato. L’attaccante ne avrà per un periodo imprecisato ma non lungo, il difensore per altri tre mesi e si rivedrà a fine ottobre. Tutti gli altri giocatori continuano il lavoro agli ordini di Juric, al timone da venerdì 18 luglio.

Verso il primo test

Dopo la doppia seduta di giovedì 24 luglio, l’Atalanta si allenerà ancora venerdì 25, mentre sabato 26 è in programma il primo test, fuori da Zingonia: alle 17, al Centro Sportivo Città di Clusone, c’è la partita con l’Under 23. Sono quattro, per ora, le amichevoli programmate, per quattro sabati consecutivi: il 2 agosto in casa del Lipsia, il 9 agosto in casa del Colonia, il 16 agosto con la Juventus a Bergamo per il Trofeo Bortolotti.