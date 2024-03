Atalanta, allarme De Ketelaere: guaio agli adduttori, stop con la nazionale

Brutte notizie dal Belgio per l’Atalanta: venerdì 22 marzo Charles De Ketelaere si è fermato. Cdk è alle prese con un «lieve risentimento muscolare» agli adduttori, secondo quanto riporta una nota della federazione belga, e non è partito con la nazionale per Dublino, dove sabato 23 i Diavoli Rossi affronteranno l’Irlanda. Per il momento l’attaccante nerazzurro rimarrà a disposizione della nazionale e verrà sottoposto ad accertamenti per stabilirne l’eventuale impiego martedì 26 contro l’Inghilterra. Ma l’ipotesi sembra remota.