Atalanta, allarme Koopmeiners: affaticamento, decisione in extremis

Teun Koopmeiners preoccupa Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara di sabato 25 novembre al Gewiss Stadium (ore 18) contro il Napoli di Mazzarri. L’olandese figura tra i 22 convocati (fuori Touré, Palomino, de Roon e Toloi) per la sfida ai campioni d’Italia ma venerdì 24 in conferenza stampa Gasperini ha spiegato che Koop è alle prese con un «affaticamento» muscolare e la sua presenza contro il Napoli è in dubbio.

Le possibili alternative

Fuori Koop, invece, Gasp dovrebbe rivoluzionare la formazione, con l’incognita modulo tenendo conto anche dell’assenza di Toloi in difesa. Nel consolidato 3-4-1-2 in mediana Gasp potrebbe schierare il vice-de Roon, Adopo, che finora ha giocato pochissimo, oppure avanzare Scalvini sguarnendo però la difesa nella quale potrebbe impiegare come terzo centrale Hateboer. In alternativa Gasperini potrebbe partire con la difesa a 4, cambiando modulo, con Hateboer e Zappacosta terzini accanto alla coppia centrale Djimsiti-Kolasinac e Scalvini mediano.La decisione su Koopmeiners verrà presa in extremis. In porta invece è certa la conferma di Carnesecchi, con Musso in panchina.