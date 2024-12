Atalanta, allarme rientrato per Hien: mercoledì 18 c’è il Cesena in Coppa Italia

Sospiro di sollievo per Hien in casa Atalanta. Domenica 15 dicembre il difensore svedese, uscito nell’intervallo della gara a Cagliari per una contusione al torace, ha effettuato il lavoro di scarico al pari di chi ha giocato in Sardegna e dovrebbe essere disponibile per gli ottavi di Coppa Italia, mercoledì 18 al Gewiss Stadium (match alle 18,30) contro il Cesena.