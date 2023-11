Atalanta, anche Toloi è vicino al rientro. Per il Napoli recuperano cinque infortunati

La buona notizia di mercoledì 22 novembre è che anche capitan Toloi viaggia verso il rientro: il difensore, che ha ormai smaltito il guaio al gemello, ha sostenuto gran parte del lavoro con i compagni e dunque dovrebbe essere disponibile per l’importante sfida contro i campioni d’Italia, anche se si attende la conferma nei prossimi giorni. Più o meno lo stesso discorso per Scalvini (lombalgia), De Ketelaere (problema al ginocchio), Kolasinac (risentimento al flessore) e Holm (distorsione alla caviglia), anche loro quasi totalmente al lavoro con la squadre.

Poche chance per Ruggeri, Palomino out

Se il trend sarà confermato, cinque degli otto infortunati dell’Atalanta potrebbero dunque strappare la convocazione. Qualche problemino in più per Ruggeri che si allena da solo sul campo, ma sente ancora dolore a una caviglia, mentre stanno sfumando le possibilità di recupero di Palomino, che continua il lavoro individuale dopo la lesione a una coscia. Chi sarà sicuramente out al 100% è il lungo degente Touré, oltre allo squalificato de Roon. Mercoledì sono rientrati a Zingonia Scamacca, Carnesecchi, Lookman e Djimisti, giovedì 23 sarà il turno di Koopmeiners, de Roon, Musso e Pasalic.