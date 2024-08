Atalanta, in arrivo Cuadrado. Visite mediche a Milano per il colombiano

Visite mediche per Juan Cuadrado nella mattinata di lunedì 26 agosto, alla clinica «La Madonnina» di Milano. L’esterno colombiano si prepara a vestire la maglia dell’Atalanta, come rinforzo d’esperienza per Gian Piero Gasperini.

Arriva a parametro zero dopo una stagione all’Inter da dodici presenze e qualche problema fisico. In Italia dal 2009 - con una parentesi in al Chelsea, in Inghilterra, tra gennaio e giugno 2015 - prima di quella dell’Inter ha vestito le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina e soprattutto Juventus, con cui ha vinto sei scudetti in otto stagioni.