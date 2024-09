Atalanta-Arsenal, biglietti in vendita dal 9 settembre

Le info

I biglietti saranno in vendita a partire dalle 10 di lunedì 9 settembre e, salvo esaurimento, sino al fischio d’inizio del match. Come sempre online (atalanta.vivaticket.it) e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale. I prezzi: 34 euro nelle curve; nella Rinascimento, 80 in parterre e 110 in tribuna. Poi 125 in tribuna ovest e 220 in tribuna rinascimento.