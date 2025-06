Atalanta, avvio «soft»: prima giornata in casa contro il neopromosso Pisa

Comincerà al Gewiss Stadium contro una neopromossa il campionato 2025/26 dell’Atalanta di Ivan Juric . Sono stati stilati venerdì 6 giugno i calendari della prossima Serie A, e i nerazzurri bergamaschi, nel weekend inaugurale del 23-24 agosto, ospiteranno a Bergamo degli altri nerazzurri, quelli del Pisa, che sotto la guida del tecnico Pippo Inzaghi (poi non confermato) sono stati promossi nell’ultimo campionato di Serie B da secondi classificati dietro al Sassuolo.

La partita inaugurale dà la stura a un avvio piuttosto abbordabile. La settimana successiva l’Atalanta affronterà la prima trasferta, sul campo del Parma, che è stata l’ultima squadra affrontata nel campionato appena concluso. Poi, dopo la prima pausa per le nazionali, altre due gare per nulla impossibili, in casa con il Lecce e a Torino dai granata. Il primo big match arriverà al quinto turno, quando i nerazzurri saranno di scena ancora nel capoluogo piemontese, ospiti della Juventus. È invece previsto alla 18ª giornata, penultima di andata, la prima del 2026, il ritorno da avversario di Gian Piero Gasperini con la sua nuova squadra, la Roma.