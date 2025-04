Atalanta, bomber Retegui in forte dubbio per il Lecce: affaticamento al flessore destro

La lista dei convocati non è stata diramata (sarà comunicata domenica 27 aprile in tarda mattinata), perché il fastidio accusato dall’attaccante della Nazionale deve essere sottoposto ad accertamenti strumentali. Vedremo se Mateo dovrà dare forfait per la partita contro il Lecce, se si siederà in panchina o se sarà stato solo un falso allarme. Senza Retegui, comunque, è prevedibile che mister Gasperini cambi modulo passando dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2 che vedrebbe Pasalic trequartista e due punte larghe: Lookman e uno tra De Ketelaere, Cuadrado e Maldini.